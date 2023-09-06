شكرا لقرائتكم 10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه متبقي نحو 10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال.

إصدار شهادة امتثال المباني

وقالت وزارة الإسكان في منشور عبر منصة إكس: 10 أيام على إتاحة التقديم على إصدار شهادة امتثال المباني عبر تطبيق بلدي.

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ونوهت الوزارة إلى أهمية معرفة اشتراطات شهادة الامتثال عبر تطبيق بلدي.

ما المقصود بشهادة امتثال المباني؟

هي شهادة دورية تمنح للمستفيدين تثبت خلو المباني من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والتزامها بالمتطلبات البلدية للمبنى.