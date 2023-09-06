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10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه متبقي نحو 10 أيام على إتاحة إصدار شهادة الامتثال.

إصدار شهادة امتثال المباني

وقالت وزارة الإسكان في منشور عبر منصة إكس: 10 أيام على إتاحة التقديم على إصدار شهادة امتثال المباني عبر تطبيق بلدي.

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ونوهت الوزارة إلى أهمية معرفة اشتراطات شهادة الامتثال عبر تطبيق بلدي.

ما المقصود بشهادة امتثال المباني؟

هي شهادة دورية تمنح للمستفيدين تثبت خلو المباني من الحد الأدنى من عناصر التشوه البصري والتزامها بالمتطلبات البلدية للمبنى.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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