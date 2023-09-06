شكرا لقرائتكم طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - خطف المعلم طارق السهلي الأنظار بأعماله الفنية على السبورة المدرسية، بإحدى مدارس المدينة المنورة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لقطات مبدعة للمعلم طارق السهلي وهو يرسم ويحول السبورة إلى لوحة فنية.

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وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصة إكس، وسط تفاعل وإشادة من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.