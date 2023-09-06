اخبار السعوديه

طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم طارق السهلي معلم يخطف الأنظار بأعماله الفنية على السبورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - خطف المعلم طارق السهلي الأنظار بأعماله الفنية على السبورة المدرسية، بإحدى مدارس المدينة المنورة.

وبين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة العربية، لقطات مبدعة للمعلم طارق السهلي وهو يرسم ويحول السبورة إلى لوحة فنية.

قد يهمّك أيضاً

لحظة اندلاع حريق بالقرب من مستودع للنفط بالأراضي الروسية
توقعات بتمديد السعودية قرار خفض إنتاج النفط الطوعي لنهاية أكتوبر

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر منصة إكس، وسط تفاعل وإشادة من قبل مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي.

 

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا