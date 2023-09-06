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القبض على 5 مروجين للمخدرات بالرياض

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني القبض على 5 مواطنين بمنطقة الرياض؛ لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

أسلحة وذخيرة

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر منشور بمنصة إكس، أنه ضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وذخيرة حية، ومبالغ مالية.

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الإجراء المتخذ

كشفت المديرية أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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