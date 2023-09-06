انت الان تتابع بالتنسيق مع الحماية الأسرية.. شرطة الشرقية تقف على واقعة تعرض طفلة للتعنيف بالضرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 5:20 صباحاً

وقفت شرطة منطقة الشرقية، على واقعة محتوى مرئي متداول عن تعرض طفلة للتعنيف بالضرب. وأوضحت الشرطة أنه فور تلقي البلاغ، تم التدخل ومعالجة الواقعة؛ وذلك بالتنسيق والتعاون مع وحدة الحماية الأسرية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وجرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية اللازمة في هذا السياق؛ حيث تمت إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ حقوق الطفلة ويكفل سلامتها.

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