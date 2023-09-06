انت الان تتابع "الأرصاد": رياح شديدة على ينبع والرايس تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من "رياح شديدة" -بمشيئة الله تعالى- على محافظة ينبع ومركز الرايس، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية، وارتفاع الأمواج، ورياحاً تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم في الساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً، وتستمر حتى السابعة مساءً.

كانت هذه تفاصيل خبر "الأرصاد": رياح شديدة على ينبع والرايس تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.