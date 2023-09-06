بشكل مؤقت.. إغلاق طريق "جدة- المدينة" لإزالة جسر المشاة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 5:26 صباحاً

أعلنت أمانة محافظة جدة، عن إغلاق طريق المدينة المنورة ما بين شارع قريش جنوبًا، وشارع عمر عبدالجبار شمالًا مؤقتًا؛ وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمحافظة. وأوضحت الأمانة، أنه سيتم إغلاق الطريق وعمل تحويلات مرورية مؤقتة؛ ابتداءً من الساعة 3 صباح الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023 حتى الساعة 11 صباح الجمعة؛ وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر المشاة. وأوصت قائدي المركبات باستخدام الطرق البديلة؛ وهي: طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش للمتجهين إلى الشمال، وطريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار للمتجهين إلى الجنوب، أو استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

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