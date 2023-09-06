انت الان تتابع كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا؟.. 6 علامات مهمة توضحها الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 5:29 صباحاً

أوضحت وزارة الصحة، الطريقة التي يمكن من خلالها للأسرة أن تعرف أن لديها مدمنًا من خلال 6 علامات واضحة. وأضاف "الصحة" أن العلامات الـ6 تتمثل في: "تغيير في الأصدقاء، والميل للعزلة والانسحاب الاجتماعي، وضعف في التحصيل الدراسي، والكسل والغياب الكثير عن الدراسة أو العمل، وزيادة غير مبررة في طلباتهم للحصول على المال، وتذبذب وعنف في العلاقة مع الوالدين والإخوان والأخوات". ولفتت الوزارة في إنفوجرافيك على حسابها بمنصة "إكس" إلى أن التعاطي مسؤول عن 35% من مجموع الغيابات عن المدرسة، و60% عن حالات العنف المنزلي. ونصحت الوزارة بالبدء في رحلة التعافي والحصول على الاستشارة الصحية عبر الرقم 937 أو الحجز في عيادة "إرادة" عبر تطبيق "صحتي"؛ لأن الاكتشاف المبكر يسهم في تقديم الدعم اللازم والتدخل السريع.

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تعرف الأسرة أن لديها مدمنًا؟.. 6 علامات مهمة توضحها الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.