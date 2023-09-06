انت الان تتابع موجة حارة على المدينة المنورة.. ودرجة الحرارة تسجل 48 مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تَوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- موجة حارة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في درجات الحرارة من (47- 48) درجة مئوية.

وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، وخيبر، وبدر، ووادي الفرع)، تبدأ الساعة الـ11 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ4 عصرًا.

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