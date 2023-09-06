قد تُلامس 50 مئوية.. "كراني": كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على الغربية ومكة

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محمد بن مسعود - الدمام - كشف خبير الطقس حسن كراني، أن كتلة هوائية شديدة الحرارة تؤثر على المنطقة الغربية ومكة المكرمة، والحرارة قد تلامس الـ50 مئوية نهارًا.

ونصح كراني في تغريدة على حسابه في "إكس"، بالإكثار من شرب المياه.

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