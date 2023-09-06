انت الان تتابع فيضانات إسطنبول.. القنصلية تدعو السعوديين هناك إلى توخي الحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، المواطنين الموجودين هناك، الى ضرورة توخى الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق.

وقالت القنصلية، عبر حسابها على منصة "إكس"، نأمل من الجميع اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن أدناه:

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