انت الان تتابع متدربو "التدريب التقني" يحصدون 11 جائزة عالمية في معرض الاختراعات بسنغافورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حقق متدربو المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إنجازًا علميًّا جديدًا؛ حيث فاز 11 متدربًا ومتدربة من الموهوبين الذين أشرفت المؤسسة على تأهيلهم في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة "Worldinvent Singapore"، الذي أقيم في سنغافورة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري.

وحصد 6 من متدربي المملكة ميداليات ذهبية، وهم: دانة إبراهيم، ومنار العبدالهادي، ويزيد ناصر، ومحمد عاطف، وعبدالإله البكر، وعبدالله المزيعل.. ونال 4 متدربين ميداليات فضية، وهم: دانة راشد، وفاطمة الخليفة، وعلي الغامدي، ومحمد السرحان؛ فيما فاز المتدرب عبدالله العمري بالميدالية البرونزية.

وقد عقدت المؤسسة برنامجًا تأهيليًّا للمتدربين المرشحين للمشاركة في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية بسنغافورة "Worldinvent Singapore" في عدد من المسارات بمشاريع ترشحت على مستوى المملكة، بإشراف عدد من المدربين المؤهلين في هذا المجال، وتم خلالها استعراض مشاريع المتدربين، والتأكد من اكتمال جاهزيتها، وخضوعها لمعايير التحكيم المعتمدة في المسابقة لهذا العام؛ وذلك لإكساب المشاركين مهارات العرض والتقديم، والعمل على تطوير المشاريع لتواكب متطلبات المسابقة لهذا العام؛ بما يسهم في تعزيز بناء الإنسان وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.