مدرب فريق "محايل" يحصل على الرخصة التدريبية الآسيوية A

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 7:35 صباحاً

حصل مدرب الفريق الأول بنادي محايل الكابتن علي حمزة، على الرخصة التدريبية الآسيوية A. وهنّأ رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي ‫محايل وكافة منسوبي النادي الكابتن محمد حمزة لحصوله على الرخصة. وكانت اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نظّمت دورة الرخصة التدريبية الآسيوية A، التي أقيمت في 4 مدن هي: الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة بمشاركة 97 مدربًا، وبحضور عدد من المحاضرين السعوديين والعرب المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. واستهدفت الدورة تطبيق المنهج السعودي الحديث على ثلاث مراحل؛ حيث أقيمت المرحلة الأولى خلال الفترة من 18- 28 فبراير، وأقيمت المرحلة الثانية خلال الفترة من 13- 22 مايو، وتعتبر المرحلة الثالثة هي الأخيرة خلال الفترة من 20- 29 أغسطس واستمرت كل مرحلة 10 أيام. واشتملت الدورة على محاضرات نظرية وعملية تتضمن الجوانب الفنية والخططية واللياقية، ويشارك في تقديمها عدد من المحاضرين السعوديين المعتمدين من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهم: خالد القروني، خالد الفرحان، محمد عبدالجواد، مشبب الحكيم، سمير هلال، بندر الأحمدي، عباس غلام، ومن الأردن المحاضر الآسيوي زياد عكوبة، ويساعدهم محمد العبدلي، فهد مدهش، علي البارقي، أحمد حلوي.

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