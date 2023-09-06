انت الان تتابع ارتكبوا مخالفات وروّجوا ممنوعات.. فيديو لـ "الأمن العام" يستعرض الإطاحة بعدد من الجناة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عدداً من الضبطيات التي تمّت أخيراً، وتمّ خلالها القبض على عددٍ من الجناة.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ من بينها القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية في جدة، قام بترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَيْن وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وضُبط بحوزته مبلغ مالي.

وأضاف الأمن العام، في فيديو على حسابه في منصة إكس، أنه تم القبض في الدمام، على مقيمٍ من الجنسية المصرية قام بترويج مادة الميثامفيتامين المخدر.

وفي القصيم، تمّ القبض على شخصين اعتديا على آخر بسلاح أبيض منذ عام بسبب خلاف بينهما، إثر مرور المتهمين من حادث مروري بمركبة مستأجرة، ولم يتقدم المعتدى عليه ببلاغ في للجهات الامنية في حينه، وتمّ القبض عليهما لاحقاً في قضايا ترويج مخدرات.

وفي الرياض، تمّ القبض على مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيمين من الجنسية الإثيوبية اتخذوا شقة سكنية وكراً لترويج 17 كجم من مادة الحشيش المخدر.