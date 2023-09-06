صحفي إيطالي: نادٍ سعودي يسعى لضم "جادون سانشو" لاعب مانشستر يونايتد

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 8:45 صباحاً

كشف الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" عن تقديم أحد الأندية السعودية عرضاً رسمياً، لمانشستر يونايتد الإنجليزي، للتعاقد مع اللاعب جادون سانشو، خلال هذا الموسم. ووفقاً لما نشره غاليتي؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" فإن هناك نادياً سعودياً مهتماً بشدة بضم اللاعب الإنجليزي، مشيراً إلى أن المفاوضات مستمرة بين الطرفين. وكان سانشو قد دخل في صدامٍ مع مدربه الهولندي إيريك تين هاج، بعد استبعاده من قائمة مباراة فريقه أمام أرسنال، مساء يوم الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ4 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويلعب الجناح الإنجليزى البالغ من العمر 23 عاماً، لمانشستر يونايتد الإنجليزي منذ 2021، قادماً من بوروسيا دورتموند، كما يلعب للمنتخب الإنجليزي منذ 2018.

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