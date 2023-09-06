شكرا لقرائتكم موجة حارة تضرب الشرقية ومكة والمدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، إنذارًا باللون الأصفر لوجود موجة حارة على الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة،وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 4 عصرًا.

المناطق المتأثرة

وذكر مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” أن الموجة الحالة في الشرقية تؤثر على الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

قد يهمّك أيضاً

ونبه الأرصاد من تأثير الموجة الحارة في المدينة المنورة على محافظات العيص وخيبر وبدر ووادي الفرع، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.

وبحسب الأرصاد فإن الموجة الحارة في مكة المكرمة تؤثر على الجموم والعاصمة المقدسة، حيث ترتفع درجات الحرارة من 47 لـ 48 مئوية.