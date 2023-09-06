شكرا لقرائتكم المملكة قدمت للمنطقة مثالاً يستحق أن يحتذى لتحقيق آمال شعوبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الكاتب والإعلامي جمال القحطاني، أن المملكة وشقيقاتها في دول التعاون مثلوا نموذجاً فريداً في كيفية إدارة الدول وتحقيق مصالح شعوبها، بعيداً عن الشعارات والسياسات العدائية.

وأضاف الكاتب، في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “بناء الدول”، أن المملكة قدمت للمنطقة مثالاً يستحق أن يحتذى لتحقيق آمال شعوبها، وإرساء أمن واستقرار دولها.

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وتابع الكاتب “ومن المدهش هنا أن ثمة من لا يزال يعيش على أوهام الماضي البائدة، رغم أن سطور التاريخ ووقائع الحاضر تكشفان له بلا لبس أي منقلب وصل إليه حال كل من قدم الشعارات على بناء الدول”.. وإلى نص المقال:

تاريخ المنطقة

إن قراءة سريعة لتاريخ المنطقة خلال سبعين عاماً، يسهل أن يخرج منها القارئ المتبصر باستنتاجات جلية، فحيثما يعلو الخطاب المتشنج والشوفيني يحل الخراب والانهيار، وحيثما ينشغل نظام ما بمشاريعه في الخارج أكثر من شؤونه الداخلية يدفع الثمن شعبه المغلوب على أمره، الذي يكتشف لاحقاً أن الشعارات لم توفر له لقمة عيشه، أو تمنحه حياة كريمة في أدنى صورها.

قارئ التاريخ الحصيف لا بد سيجد بلا مشقة أن الدول التي عملت بصمت على مشاريعها التنموية والاقتصادية، ونأت بنفسها عن المزايدات الأيديولوجية، والمناكفات السياسية قد حققت أهدافها، وباتت على خلاف ما تنبأ به بعض إعلاميي دول الشعارات، منارة سياسية واقتصادية وتنموية في المنطقة والعالم برمته.

دروس وعبر التاريخ

العودة للتاريخ وقراءة دروسه وعبره ليست ترفاً أو نشاطاً ذهنياً زائداً عن الحاجة، فالوعي بالتاريخ ضرورة ماسة لصنع المستقبل، عبر تدارك الأخطاء التي وقعت، وتغيير المسارات التي لم تؤدِّ إلا إلى تيه الدول، ولا شك أن الوعي الجمعي قد بات أكثر دراية في زمننا الحالي، بتهافت الخطاب الأيديولوجي، وزيف السياسات القائمة على فكرة قومية أو طائفية أو توسعية، وأصبحت الشعوب أكثر ذكاءً من الانسياق خلف خطابات فارغة أو محاولات تعبئة تستنفر النزعات القومية أو المذهبية أو العرقية، طالما أن هذه الخطابات لم تثمر إلا مزيداً من الانحدار والانهيارات المعيشية وضعف الدولة.

المملكة ودول الخليج

مثلت المملكة وشقيقاتها في دول التعاون نموذجاً فريداً في كيفية إدارة الدول وتحقيق مصالح شعوبها، بعيداً عن الشعارات والسياسات العدائية، وقدمت للمنطقة مثالاً يستحق أن يحتذى لتحقيق آمال شعوبها، وإرساء أمن واستقرار دولها، ومن المدهش هنا أن ثمة من لا يزال يعيش على أوهام الماضي البائدة، رغم أن سطور التاريخ ووقائع الحاضر تكشفان له بلا لبس أي منقلب وصل إليه حال كل من قدم الشعارات على بناء الدول.