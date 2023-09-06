شكرا لقرائتكم تحذير للسعوديين في إسطنبول من الفيضانات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت القنصلية السعودية في إسطنبول، جميع المواطنين الموجودين بالمدينة، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الفيضانات التي ضربت بعض المناطق، بسبب هطول الأمطار.

ودعت القنصلية، عبر حسابها بمنصة “إكس”، المواطنين إلى اتباع تعليمات السلطات المحلية بهذا الشأن، لافتة إلى أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الرقمَيْن المبينَيْن أدناه:

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00905309552120

00966920033334

فيضانات إسطنبول

ضربت الفيضانات مدينة إسطنبول التركية، إثر سقوط أمطار غزيرة، مما تسبب في محاصرة عشرات الأشخاص في بعض أحياء المدينة.

وفي منطقة باشاك شهير في إسطنبول، حاصرت مياه الفيضانات عشرات الأشخاص في المكتبة الوطنية ومترو الأنفاق ومحال تجارية.

وتحدثت تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الفيضانات.

وكانت السلطات المحلية قد حذرت في وقت سابق من أن أمطاراً رعدية ستسقط على المدينة.