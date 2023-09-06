انت الان تتابع بعد معاناة 10 سنوات.. جراحة ناجحة لإصلاح انحراف في قدم مريض بـ "بريدة المركزي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 10:41 صباحاً

أنهى أطباء جراحة العظام والمفاصل في مستشفى بريدة المركزي بتجمُّع القصيم الصحي معاناة مريض كان يشكو انحرافاً بالقدم وعدم ثبات وضعية المفصل في أثناء الحركة؛ ما تسبّب له في حدوث ألمٍ شديدٍ ومزمنٍ في مفصل الكاحل والقدم اليمنى منذ 10 سنوات. وأوضح تجمُّع القصيم أن المريض حضر إلى عيادة العظام بالمستشفى بعد تزايد حدة الألم الذي يعانيه، وبعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة المقطعية تبيّن أن لديه حالة تفطح بالقدم اليمنى "Flat foot" نتيجة إصابة قديمة تعرَّض لها بوتر القدم. وأكّد أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية تحت التخدير الكلي؛ جرى خلالها عمل شق عظمى وتعديل اعوجاج الكعب بوساطة مسامير مجوّفة، وتمّ تطويل الجزء الخارجي للقدم، ووضع رقعة عظمية تمّ أخذها من الحوض، وتقصير الجزء الداخلي للقدم، وتطويل وتر أكيليس، كما تمّ تنفيذ عملية نقل أوتار حول القدم، وكذلك تهذيب الوتر القديم المصاب، وتثبيت الوتر بمسمار ذاتي الذوبان. وبيّن الفريق الطبي المعالج أن التدخل الجراحي تكلل بالنجاح، وتحسّنت حالة المريض وغادر بعدها المستشفى بصحة جيدة مع المتابعة في العيادات الخارجية، منوّهاً أن هذا الإجراء الجراحي يعد من أوائل العمليات الجراحية في هذا المجال. جديرٌ بالذكر أن مستشفى بريدة المركزي أجرى خلال النصف الأول لعام 2023م، أكثر من 29 ألف جلسة تأهيل طبي من مختلف الأقسام، كما تمكّن الأطباء من إجراء أكثر من 8 آلاف عملية جراحية في الفترة ذاتها.

كانت هذه تفاصيل خبر بعد معاناة 10 سنوات.. جراحة ناجحة لإصلاح انحراف في قدم مريض بـ "بريدة المركزي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.