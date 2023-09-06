وثائق: ماسك اقترض مليار دولار من سبيس إكس لإتمام صفقة تويتر

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 10:55 صباحاً

كشفت وثائق نقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، إيلون ماسك، لجأ إلى شركة صناعة الصواريخ للحصول على قرض بمليار دولار؛ في الوقت الذي كان يستحوذ فيه على شركة التواصل الاجتماعي "تويتر" التي تَغير اسمها لاحقًا إلى "إكس". وأوضحت الصحيفة أن سبيس إكس وافقت على القرض الذي كان مدعومًا ببعض أسهمه فيها في أكتوبر، وأن ماسك سحبه بالكامل في نفس الشهر. وقال تقرير الصحيفة وفق "رويترز" إن ماسك سدد المليار دولار مع الفوائد للشركة في نوفمبر، وإنه لم يتسنَّ تحديد سبب القرض. وكان إيلون ماسك قد أبرم في العام الماضي صفقة بقيمة 44 مليار دولار لتحويل تويتر إلى شركة خاصة، واستحوذ على ملكية منصة التواصل الاجتماعي بإقالة كبار المسؤولين التنفيذيين على الفور.

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