انت الان تتابع زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا.. وإعلان مرتقب عن تمويل جديد بمليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 11:32 صباحاً

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، زيارة مفاجئة إلى كييف سيعلن خلالها عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية خلال الرحلة إلى كييف: "نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أمريكي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار". وأوضح المسؤول الأمريكي أن واشنطن ستواصل جهودها، لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة، في إشارة للهجوم المضاد الذي أطلقته كييف منذ يونيو ضد القوات الروسية التي تحتل نحو 20 بالمائة من الأراضي الأوكرانية في جنوب وشرق البلاد. وأضاف أن التمويل الجديد سيشمل معدات ليس فقط للضربات، إنما أيضًا من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية حققت تقدمًا لافتًا في الجنوب خصوصًا، لكن أيضًا في الشرق في الأيام والأسابيع الماضية.

كانت هذه تفاصيل خبر زيارة مفاجئة لوزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا.. وإعلان مرتقب عن تمويل جديد بمليار دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.