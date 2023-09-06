انت الان تتابع أمانة جدة تعلن إغلاق جزء من طريق المدينة.. ابتداءً من الغد وحتى صباح الجمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 11:40 صباحاً

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع بين شارع قريش جنوبًا وشارع عمر عبدالجبار شمالاً، وذلك بالتعاون مع إدارة المرور يوم غد الخميس. وسيكون الإغلاق ابتداءً من الساعة الثالثة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الجمعة الذي يليه؛ وذلك لتنفيذ مشروع إزالة جسر مشاة بطريق المدينة. ودعت قائدي المركبات إلى استخدام الطرق البديلة، حيث يستخدم المتجه إلى الشمال طريق الخدمة المؤدي إلى شارع قريش، بينما يستخدم المتجه إلى الجنوب طريق الخدمة المؤدي إلى شارع عمر عبدالجبار، ويمكن استخدام التحويلة المرورية قبل وبعد المشروع.

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