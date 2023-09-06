انت الان تتابع الاستخبارات الأوكرانية: مصرع زعيم مجموعة "فاغنر" ليس مؤكدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 سبتمبر 2023, 11:57 صباحاً
أفادت وكالة أنباء أوكرانية بأن جهاز الاستخبارات ليس متأكدًا بنسبة 100% من مصرع زعيم مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين إثر حادث تحطم طائرة في منطقة تفير الروسية.
وأكدت الاستخبارات الأوكرانية المعلومات حول وفاة شريكه، والرجل الثاني في جماعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة ديميتري أوتكين.
من جهته، قال أندريه يوسوف ممثل المديرية الرئيسية للاستخبارات بوزارة الدفاع الأوكرانية، في مقابلة مع الوكالة الرسمية الأوكرانية: "في الوقت الحالي، يمكننا التحدث بنسبة 100% عن الوفاة المؤكدة لأوتكين وبعض الركاب الآخرين، أما بالنسبة لبريغوجين، فلنفترض أن جميع الأسئلة لم تُغلق بعدُ".
وكانت أوكرانيا قد اعتبرت، بُعَيد الإعلان عن مقتل بريغوجين في حادثة تحطم طائرة، أن قائد المجموعة كان قد "وقّع على وثيقة إعدامه".
وقال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك: إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.
وأضاف: "من الواضح أيضًا أن بريغوجين وقّع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدّق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".
يشار إلى أن هيئة الطيران الروسية أكدت سابقًا، وجود يفغيني بريغوجين وديميتري أوتكين، على متن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة داخلية، وتحطمت في مقاطعة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو.
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