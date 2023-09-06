نائب المفتي يتسلم تقرير منجزات "القصيم" خلال موسم الحج

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 1:40 مساءً

تسلم نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء المشرف على مكتب مفتي عام المملكة، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد، اليوم الأربعاء؛ تقرير أعمال الحج لفرع القصيم، من مفوض الإفتاء بالفرع الدكتور عبدالله الطيار، ومشرف ومدير عام الفرع سليمان الطيار. جاء ذلك خلال حفل أُعدّ بهذه المناسبة، استهلّ بآيات من القرآن الكريم، تلاها الشيخ خالد الجليل. ثم ألقى مفوض الإفتاء الدكتور عبدالله الطيار، كلمة أكد فيها أهمية الفتوى وأخذها من مصادرها، مستعرضًا جهود الرئاسة في خدمة المواطنين والمقيمين وفق توجيهات المفتي. عقب ذلك استعرض تقريرًا مرئيًّا عن أعمال الحج، وألقى مشرف ومدير عام الفرع كلمة تحدث فيها عن جهود الفرع، وما يقدم من خدمات بالمنطقة في ضوء رسالة وأهداف الرئاسة.

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