انت الان تتابع في نوفمبر المقبل.. انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 سبتمبر 2023, 2:00 مساءً
كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن موعد انطلاق النسخة الأولى من كأس الاتحاد السعودي للسيدات شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا، قُسموا على مستويين بحيث يكون في كل مستوى 8 فرق حسب مراكزها في الموسم الماضي، ويضمّ المستوى الأول أندية دوري الدرجة الممتازة: النصر، والهلال، والشباب، والاتحاد، والأهلي، وشعلة الشرقية، والرياض، والقادسية. فيما يضمّ المستوى الثاني أندية دوري الدرجة الأولى: البيرق، وجدة، ونجمة جدة، واتحاد النسور، والهمة، وصقور الغربية، وسهم، والأمل؛ حيث ستلعب البطولة بنظام خروج المغلوب ابتداءًا من دور ثمن النهائي.
كما تُجرى اليوم مراسم قرعة كأس الاتحاد السعودي للموسم الرياضي 2023/ 2024، بحضور ممثّلي الأندية المشاركة بمقرّ الاتحاد السعودي لكرة القدم بمدينة الرياض.
واعتمد الاتحاد السعودي الجوائز المالية لكأس الاتحاد السعودي؛ حيث سيحصل بطل البطولة على 750,000 ريال، وصاحب المركز الثاني 500,000 ريال، والمركز الثالث 200,000 ألف ريال.
وأشارت مدير إدارة كرة القدم النسائية عالية الرشيد إلى أن إقامة كأس الاتحاد السعودي للسيدات تُمثّل خطوة هامة ضمن خطط التطوير لكرة القدم النسائية؛ حيث إن زيادة عدد المباريات خلال الموسم هي أحد الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع المهارات الفنية للاعبات وزيادة التنافسية بين الفرق.
وأضافت الرشيد: أن نجاح الدوري السعودي للسيدات ودوري الدرجة الأولى في موسمه الأول، ساعد في تسريع بقية الخطوات التي تهدف لتطوير كرة القدم النسائية، متمنية التوفيق لكل الأندية المشاركة في كأس الاتحاد السعودي للسيدات.
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