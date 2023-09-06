انت الان تتابع أمريكا تفرض عقوبات على شقيق قائد "الدعم السريع" بالسودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 2:26 مساءً

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، عقوبات على عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق ونائب قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو، الشهير بـ"حميدتي". وأوضحت الوزارة في بيان أن العقوبات استهدفت عبد الرحيم دقلو لقيادته قوات الدعم السريع، التي وصفتها بأنها كيان شارك أعضاؤه في أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك مذبحة بحق المدنيين وعمليات القتل العرقي واستخدام العنف الجنسي. وبيّنت أن العقوبات تتضمّن حظر تقديم أي مساهمة أو أموال أو سلع أو خدمات إليه، كما تقضي بتجميد ممتلكات ومصالح عبد الرحيم دقلو، الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أشخاص أمريكيين أو تحت سيطرتهم.

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