الشباب يقيل مدربه "كايزر".. ويكلّف الأرجنتيني خوان براون بقيادة الفريق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 3:41 مساءً

أعلنت إدارة نادي الشباب إقالة الهولندي "كايزر" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب تردّي نتائج الفريق الذي لم يحصل سوى على نقطتين من خمس جولات. وأعلنت إدارة النادي تكليف الأرجنتيني خوان براون مدرب درجة الشباب، بقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لحين التعاقد مع مدير فني جديد. وكانت "الخليج 365" قد أشارت في تقرير لها منذ عدة أيام، إلى قرار متوقع من قبل الشبابيين بإقالة مدرب الفريق وتعيين مدير فني جديد.

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