انت الان تتابع بنظام الإعارة.. القادم من الهلال "اليامي" شبابيًّا حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 5:26 مساءً

أعلنت إدارةُ نادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، ضمَّ المدافع حمد اليامي لاعب الهلال، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وقال أبيض العاصمة في بيان مقتضب نشره عبر حسابه في منصة "إكس": "وقّعت إدارةُ نادي الشباب برئاسة خليف الهويشان، رسميًّا؛ عقدَ انضمام اللاعب حمد اليامي إلى صفوف الفريق الكروي الأول بنظام الإعارة لمدة عام واحد، قادمًا من نادي الهلال". وأضاف البيان: "وتمنّت الإدارةُ الشبابية للاعب التوفيقَ في مسيرته مع شيخ الأندية".

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