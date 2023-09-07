بالصور: بـ20 طنًّا من البرونز.. تمثال "ناتاراجا" يستعد لاستقبال ضيوف الهند

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 06 سبتمبر 2023, 9:12 مساءً

بطوله الذي يصل إلى نحو 27 قدمًا، ووزنه الذي يبلغ 20 طنًّا من البرونز، سيكون تمثال "ناتاراجا" الهندي في استقبال ضيوف نيودلهي من قادة مجموعة العشرين ومرافقيهم، مثبتًا أمام مركز "بهارات ماندابام"، الذي يستضيف قمة قادة العشرين يومَي 9 و10 شهر سبتمبر الجاري. التمثال الذي نحته النحات الشهير راداكريشنان ستاباتي، وفريق عمله، استغرق نحو 7 أشهُر فقط ليرى النور، واستكمل به النحات الشهير سلسلة من 34 جيلاً متعاقبًا من عائلته في النحت، وصناعة التماثيل الهندية الأيقونية. وسيكون التمثال الضخم رمزًا مهمًّا للطاقة الكونية، والإبداع، والقوة.. وعامل جذب في قمة مجموعة العشرين، كما يمثل الثقافة والتقاليد الهندية الغنية، وشهادة على حضارتها القديمة، وإرثها الممتد في عمق التاريخ.

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