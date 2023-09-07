انت الان تتابع نبح كالكلاب.. شرطي أمريكي يلجأ لحيلة ذكية لخداع اللصوص والقبض عليهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
06 سبتمبر 2023, 9:21 مساءً
لجأ شرطي في ولاية واشنطن إلى حيلة ذكية لخداع لصوص سرقوا سيارة، فقد نبح الشرطي كالكلاب ما أوقع اللصوص في شر أعمالهم.
وتفصيلاً، قالت إدارة شرطة مقاطعة بيرس إن قوات الشرطة استجابت قبل الساعة 8:30 صباحًا يوم 18 أغسطس الماضي لنداء سيارة مسروقة بالقرب من مقبرة على طريق تشامبرز كريك في يونيفرسيتي بليس.
ونصب أحد الشرطيين فخاً بانتظار وصول السيارة المسروقة، والتي اتضح أن ركابها هم 4 من المراهقين، ونجح في إفراغ إطارات السيارة على الرغم من ابتعادها، وفقاً للعربية نت.
وواصل رجال الشرطة البحث عن السيارة، حتى عثروا عليها خالية من الركاب بجوار إحدى المناطق الزراعية، لتبدأ عملية البحث عن اللصوص، وحين رأى الشرطي اللصوص، صرخ قائلاً: "لا تضطرونا لإطلاق الكلاب البوليسية، ثم نبح بنفسه كالكلب".
وبعد أن قام الشرطي بتقليد نباح كلب عدة مرات، استسلم اللصوص وكانوا 4 مراهقين، فيما لم تتوفر على الفور أي تفاصيل حول هوية المشتبه بهم أو التهم التي قد يواجهونها.
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