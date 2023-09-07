شكرا لقرائتكم دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في التأمينات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف صندوق الموارد البشرية “هدف” أن دعم التوظيف يتوقف بعد اشتراك الموظف في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر منصة إكس، حيث قال السائل: في حالة الاستقالة هل يستمر الدعم للشركة؟

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بدوره تفاعل حساب خدمة العملاء التابع لصندوق الموارد البشرية “هدف” مع السائل، ورد قائلًا: فيما يخص برنامج دعم التوظيف، يتوقف الدعم بعد انهاء اشتراك الموظف في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ونوه هدف بأنه يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل برنامج دعم التوظيف عبر الرابط الإلكتروني –اضغط هنا-.

دعم التوظيف

وفي وقت سابق، أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تحديثات جديدة بضوابط التقديم على منتج دعم التوظيف المُقدم للقطاع الخاص؛ ومن ذلك رفع الحد الأدنى للأجور التي يتم دعمها ليكون 4 آلاف بدلًا من 3200 ريال.

وقال تركي الجعويني، مدير عام الصندوق: إن ذلك يأتي انطلاقًا من إستراتيجية هدف لبناء قوى عاملة وطنية مستدامة في سوق العمل، واستمرارًا لتمكين منشآت القطاع الخاص.

رفع الحد الأدنى للأجور

وقرر صندوق تنمية الموارد البشرية بناء على ذلك رفع الحد الأدنى للرواتب التي يتم دعمها ليكون 4000 ريال، وإلغاء شرط فترة السماح بتقديم طلب الدعم خلال أول 120 يومًا من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية.

كما تضمن التحديث السماح للمنشأة برفع طلب الدعم بعد مضي 90 يومًا من تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية (بعد انتهاء فترة التجربة) وتكون فترة التقديم على البرنامج من (اليوم 91 إلى اليوم 180) من تاريخ تسجيل الموظف في التأمينات الاجتماعية تتحمل المنشأة كامل أجر الموظف خلال أول 90 يومًا من تعيينه وتسجيله في التأمينات الاجتماعية بدون صرف أي أثر رجعي من قبل الصندوق لتلك الفترة.