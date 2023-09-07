انت الان تتابع متجهة من طرابزون إلى جدة.. طائر يصطدم بطائرة ركاب سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:32 صباحاً

اصطدم طائرٌ بمحركِ طائرة ركاب سعودية، أثناء رحلتها من تركيا إلى السعودية؛ مما استدعى من قائد الطائرة اتخاذَ قرار فوري بالعودة بها إلى مطار طرابزون لضمان سلامة الركاب. وأكدت شركة طيران ناس في بيانها، أن الرحلة رقم XY622 المتجهة من طرابزون إلى جدة في 6 سبتمبر الجاري، قد عادت وهبطت بسلام بعد قرار كابتن الرحلة بالرجوع؛ مشيرة إلى أن فريق طيران ناس قام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان راحة المسافرين. ولا يخلو تاريخ الطيران من حوادث ارتطام الطيور بالطائرات أو دخولها في المحركات بما فيها الطائرات الحربية؛ بسبب قوة شفط الهواء. ووفقًا لجمعية الطيارين البريطانيين؛ فإن من النادر أن تكون مثل هذه الحوادث خطيرة، كما أنها حالات نادرة الحدوث.

كانت هذه تفاصيل خبر متجهة من طرابزون إلى جدة.. طائر يصطدم بطائرة ركاب سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.