"التجارة" تعرّف بحقوق وواجبات المستهلك في ضمان الأجهزة الكهربائية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:38 صباحاً

أوضحت وزارة التجارة، الحقوقَ والواجبات التي تخص المستهلك في ضمان الأجهزة الكهربائية، ومن أبرزها أن تكون مدة الضمان سنتين على الأقل. وأشارت الوزارة، إلى أنه يحق للمستهلك تمديد مدة الضمان بما يعادل مدة التأخير في توفير قطع الغيار، أو البدء والانتهاء في أعمال الصيانة. ولفتت إلى أنه يُشترط لسريان الضمان: ألا يكون العيب أو العطل ناتجًا عن سوء استعمال المستهلك للمنتج، أو ناتجًا عن مخالفته لتوصيات المنتج.

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