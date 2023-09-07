انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع إلى 90.72 دولارًا للبرميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:42 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات من قطاع الطاقة، أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد هبطت الأسبوع الماضي؛ مما يعكس تراجع الإمدادات حتى قبل تمديد التخفيضات الطوعية من السعودية وروسيا. ونقلت مصادر بالسوق عن بيانات نشرها معهد البترول الأمريكي بعد التسوية، أن من المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية قد تراجعت 5.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من سبتمبر. ومن المقرر أن تُصدِر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية البيانات الرسمية للمخزونات في الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1500 بتوقيت جرينتش) اليوم الخميس. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتًا إلى 90.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:19 بتوقيت جرينتش؛ فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا إلى 87.65 دولارًا. وارتفعت الأسعار يوم الثلاثاء بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات طوعية لإمدادات النفط حتى نهاية العام. وتبلغ التخفيضات السعودية مليون برميل يوميًّا؛ فيما تبلغ الروسية 300 ألف برميل يوميًّا.

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