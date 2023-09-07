انت الان تتابع فيديو القبض عليهم.. ضبط عدد من المتسولين بالطرقات في الحدود الشمالية وحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 5:44 صباحاً

تمكنت الجهات الأمنية في الحدود الشمالية وضمن الحملات الأمنية المكثفة في كافة مناطق المملكة للحد من ظاهرة التسول؛ من رصد وضبط مقيم من الجنسية الأردنية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر عبر مركبته مدعيًا احتياجه للمال، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول من المارة وقائدي المركبات. وأضاف الأمن العام أنه في منطقة حائل تمكنت القوات من رصد وضبط امرأة مقيمة من الجنسية الأردنية تقوم بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية. كما تم رصد مقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل مباشر من المارة. ودعا الأمن العام إلى ضرورة الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 ببقية مناطق المملكة.

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