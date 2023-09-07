انت الان تتابع فلاورد تطلق عملياتها في منطقة القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، عن إطلاق عملياتها في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية.

وكجزء من جهودها لتوفير خدماتها ومنتجاتها في جميع أنحاء المملكة، سيتمكن عملاء فلاورد الآن من إرسال واستقبال الورود والهدايا المتنوعة في 11 منطقة مختلفة. وستغطي فلاورد جميع مدن منطقة القصيم بما فيها بريدة، وعنيزة، والرس، والمذنب، والبكيرية، والبدائع، وغيرها.

وفي بيان لها، أعربت فلاورد عن سعادتها بإطلاق عملياتها في القصيم وتتطلع لخدمة عملائها في المنطقة، وهي دوماً تسعى لأن تكون عند حسن ظن جميع عملائها وتوفير خدماتها لأكبر شريحة ممكنة مع ضمان جودة عالية. قدرة فلاورد على التوسع جغرافياً وفي المنتجات والخدمات التي تقدمها تأتي من إيمان الناس ودعمهم وثقتهم بما تقدمه فلاورد. وتأمل الشركة بتغطية جميع مناطق المملكة في المستقبل القريب.

وتتميز القصيم بوفْرة المياه الجوفية، وتمدّ المملكة العربية السعودية بأفخر أنواع التمور والخضار، بالإضافة إلى تميزها بعمقها الحضاري وارتباطها بطرق الحج القديمة وتنوع مواقع التراث الثقافي على مر العصور، والقرى التراثية ومباني التراث العمراني والمواقع التاريخية المتعددة.