انت الان تتابع 9 ظواهر كبرى لميكنة مناخ الأرض.. "المسند": تأثيرها بأمطار المملكة له ضوابط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن هناك 9 ظواهر مناخية كبرى تعمل على تشغيل ميكنة المناخ على وجه الأرض، مشيراً إلى الضوابط الواجب اتباعها لمعرفة تأثيرها على الأمطار في السعودية.

وأوضح "المسند" أن التغيرات المناخية العالمية لا تحدث عشوائياً، ولا بشكل فوضوي، وإنما تخضع لقوانين طبيعية، وتسير وفق سنن إلهية، وظواهر مناخية كبرى كشف عن بعضها الإنسان وبقي الكثير لم يُكشف عنه بعد.

وبين، عبر حسابه على "أكس" -"تويتر" سابقاً- أن من هذه السنن والقوانين المؤثرة على المناخ العالمي: ظواهر "تذبذب درجة الحرارة في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي، والتذبذب العقدي لدرجة الحرارة الهادئ، والتذبذب العقدي المتعدد في الأطلسي، والتذبذب المداري مادن- جوليان، وتذبذب المحيط الهادئ الشمالي، وظاهرة التذبذب بين المحيط الهادئ وأمريكا الشمالية، وظاهرة القطب الثنائي بالمحيط الهندي، وظاهرة التذبذب القطبي، وظاهرة تذبذب شمال المحيط الأطلسي".