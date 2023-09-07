انت الان تتابع هذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة قادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 7:34 صباحاً

رصد المركز الوطني للأرصاد أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة اليوم الخميس ولمدة 24 ساعة. وأوضح المركز أن الحالة العامة للأجواء تشهد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة. وتوقع المركز أن تنشط رياح سطحية تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الشرقية والرياض والقصيم والمدينة المنورة ومنطقة نجران. وأضاف أن درجة الحرارة العظمى اليوم 47 مئوية بكل من مكة المكرمة وينبع، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 17 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة الدمام 95%.

كانت هذه تفاصيل خبر هذه أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ24 ساعة قادمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.