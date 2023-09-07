انت الان تتابع النزال العالمي لـ"تايسون وأنجانو" بالرياض.. لندن تستضيف اليوم المؤتمر الصحفي والموعد 28 أكتوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 10:34 صباحاً

تحتضن العاصمة البريطانية "لندن" اليوم الخميس (7 سبتمبر 2023) مؤتمر الإعلان عن أهم حدث تاريخي لرياضة الملاكمة، والذي سيجمع بين تايسون فيوري (بطل العالم للوزن الثقيل) وفرانسيس أنجانو (البطل السابق في بطولة القتال النهائي للوزن الثقيل) في موقعة مُثيرة ومُنتظرة ستُقام في الرياض يوم 28 أكتوبر المُقبل في افتتاح موسم الرياض بنسخته الرابعة. ومن المُقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية؛ بحضور الملاكمين العالميين، والعديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية للحديث عن تفاصيل الموقعة التي ستحتضنها العاصمة الرياض. ويُعد النزال المُرتقب من أهم المواجهات في التاريخ؛ لمعرفة من هو "أشرس رجل على وجه الأرض" وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية. يشار إلى أن العاصمة الرياض تحتضن أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، حيث استقبل ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم؛ لتجربة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتي تتناسب مع مختلف الأعمار والفئات.

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