3 آلاف طالب يستفيد.. تدريس "اللغة الصينية" في 50 مدرسة ثانوية بالطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 10:46 صباحاً

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برنامج "اللغة الصينية الإثرائية" في أكثر من 50 مدرسة ثانوية للبنين والبنات (نظام المسارات) للصف الثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول الحالي. وأوضح تعليم الطائف، أن البرنامج يستفيد منه أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة، بمعدل حصة واحدة أسبوعيًّا خلال حصص الإتقان الإثرائية وفي قاعات مجهزة بوسائل عرض صوتية ومرئية لعرض المحتوى الوزاري للبرنامج الإثرائي للغة الصينية. يُذكر أن البرنامج ارتبط بحوافز متعددة للطلاب والطالبات على مستوى المدرسة، والإدارة، والوزارة؛ منها: احتساب مشاركة الطلبة في حصص الإتقان الإثرائية في دعم تعلم زملائهم داخل الصف من الأعمال التطوعية؛ فيما يحصل الطالب الذي يُنهي البرنامج بنجاح وبشكل كامل، على 10 ساعات عمل تطوعية تُرصَد له ضمن الأعمال التطوعية التعاونية والتعلم الذاتي، إضافة إلى تكريم أفضل 5 طلاب في إدارات التعليم، وكذلك الرفع بأفضل (32) طالبًا وطالبة؛ لتكريمهم على مستوى الوزارة، وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية تربوية مناسبة.

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