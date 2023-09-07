متدربة بـ "تقني القصيم" تحصد الذهب في المعرض الدولي للاختراعات بسنغافورة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 11:21 صباحاً

حصلت المتدربة دانة محمد عبدالله إبراهيم، من الكلية التقنية للبنات ببريدة على المركز الأول والميدالية الذهبية ضمن مشروع "magic move" في المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية، Worldinvent Singapore"، الذي أُقيم في سنغافورة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري. ويعد مشروع "magic move" والذي يخدم أطفال التوحد باستخدام عصا تسمح للطفل المصاب بالتوحد أن يعبر بلغة الرسم، بكل حرية على الهواء، لتظهر رسماته على الشاشة، مما يمكن أطفال التوحد من التواصل مع المجتمع والتعبير عن مكنونهم ومساعدة المختصين الصحيين على متابعة علاجهم ورؤية تقدمهم كذلك. ويأتي هذا المشروع في إطار اهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لدعم الابتكار والموهبة وتوجيه أبنائها المتدربين والمتدربات للإبداع والابتكار والتي تدعمها رؤية المملكة 2030. وهنأت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم المتدربة دانة إبراهيم بفوزها وللكلية التقنية للبنات ببريدة جهودها في الدعم والتمكين للمبدعات، سائلين المولى التوفيق والسداد لها ولكافة أبنائنا المتدربين والمتدربات.

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