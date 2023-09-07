روسيا تعتبر تزويدَ واشنطن لـ"كييف" بذخائر اليورانيوم المنضب "نبأً سيئًا"

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محمد بن مسعود - الدمام - ندّد الكرملين، الخميس، بإعلان الولايات المتحدة عزمَها على تزويد أوكرانيا بذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضب قادرة على اختراق المدرعات الثقيلة، غير أن استخدامها موضع جدل بسبب ارتباطها بمشكلات صحية.

ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن استخدام هذه الأسلحة في الماضي "أدّى إلى زيادة جامحة" في الإصابات بالسرطان، معتبرًا بالتالي: أن هذا "نبأ سيئ جدًّا" سوف "تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته".

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