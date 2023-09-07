لعقد شراكات استراتيجية.. المملكة تشارك في معرض معدّات الدفاع والأمن الدولي بلندن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 2:05 مساءً

تشارك المملكة بجناح في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI 2023)، بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الاستثمار والشركة السعودية للصناعات العسكرية "سامي"، والشركة الكيميائية السعودية القابضة، بالإضافة إلى مشاركة معرض الدفاع العالمي، خلال الفترة من 12 حتى 15 من شهر سبتمبر الجاري في مركز "إكسيل لندن" بالعاصمة البريطانية لندن. ويأتي تمثيل المملكة في المعرض الدولي تأكيدًا لما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من دعم غير محدود ورعاية خاصة من القيادة الرشيدة، بهدف تجسيد رؤيتها الحكيمة والطموحة نحو تعزيز الاستقلالية الإستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية، والسعي إلى توطين هذا القطاع الواعد بما يزيد عن %50 من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030م، وليصبح القطاع بذلك رافدًا مهمًا للاقتصاد السعودي، من خلال نقل التقنية ودعم المستثمر المحلي وتوفير فرص العمل لأبناء وبنات الوطن. ويستهدف تمثيل المملكة في المعرض الدولي عقد الشراكات الإستراتيجية مع الشركات الدولية ذات العلاقة بمجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، وتعزيز الفرص الاستثمارية بالقطاع وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني. ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع وما تتميز به من محفزات كبيرة وفرص واعدة، وذلك عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وتمكين الشراكات النوعية بين الشركات المحلية العاملة في القطاع ونظيراتها من الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.

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