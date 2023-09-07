أمريكا تعاقب 11 روسيًّا ارتكبوا جرائم إلكترونية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 2:19 مساءً

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم "الخميس"، عقوبات على 11 روسيًّا؛ في إجراءات تتعلّق بجرائم إلكترونية؛ بحسب ما أوردت "رويترز". وأعلنت السفيرةُ الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، في أغسطس الماضي؛ فرضَ عقوبات على مسؤولين وكيانات روسية؛ على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية بأنه نقل قسري لآلاف الأطفال الأوكرانيين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أعلنت الخزانةُ الأمريكية، في منتصف الشهر ذاته، فرضَ عقوبات على 3 كيانات تتّهمها بأنها على صلة بصفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا.

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