انت الان تتابع انطلاق مؤتمر البصريات السعودي الثامن بالرياض.. 26 أكتوبر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

تنظّم فعاليات مؤتمر البصريات السعودي الثامن، في الرياض، في الفترة من 11 إلى 13 ربيع الآخر، الموافق 26 - 28 أكتوبر المقبل، حضوريًّا، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وقال رئيس الجمعية السعودية للبصريات وعلوم الرؤية رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر، الدكتور وليد الغامدي: إن المؤتمر يعقد سنويًّا، ويهدف إلى بحث آخر المستجدّات في مجال البصريات الإكلينيكية وتطويره، بمشاركة متحدثين متخصصين من داخل المملكة وخارجها.

وأضاف: أنه سيكون هناك ورش عمل متنوّعة ملحقة بالمؤتمر، وسيتم عرض العديد من الموضوعات التي تهمّ مختصّي البصريات في مجال عملهم وتطويره.

وتابع: سيكون على هامش المؤتمر معرض مصاحب يحتوي على أحدث ما توصّلت له التكنولوجيا والتقنية في مجال البصريات وعلوم الرؤية، تستعرضه جهات وشركات متخصصة في البصريات.

يُذكَر أن المؤتمر يستهدف المتخصصين في مجال البصريات من دكاترة وأخصائيين وفنيين بمختلف تخصُّصاتهم، بالإضافة إلى أطباء العيون والمهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى.

ويناقش المؤتمر موضوعات مختلفة تشمل: فحص وعلاج أمراض القرنية وتصحيح العيوب الانكسارية.

كما يستعرض ويناقش آخر المستجدّات في ضعف النظر الشديد وتأهيلهم، وتشخيص وعلاج مشاكل النظر عند الأطفال ومكافحة الإعاقة البصرية وغيره.

ويشارك في المؤتمر ما يزيد على 60 متحدّثًا من مختلف الدول، ويطرح أكثر من 80 ورقة علمية.