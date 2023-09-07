انت الان تتابع لموسم 2024.. اعتماد بطولة كأس العرب الأولى للهجن في العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اعتمد أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العربي للهجن، إقامة بطولة كأس العرب الأولى للهجن لتقام عام 2024 في محافظة العلا، وذلك خلال عقد الجمعية اليوم الأربعاء بميدان الهجن في بالطائف برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد العربي للهجن.

كما تقدم أعضاء الجمعية بطلب من رئيس الاتحاد العربي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج رياضة سباقات الهجن، ضمن برنامج ألعاب دورة الألعاب الرياضية العربية الـ 16 المقرر إقامتها عام 2024 المملكة العربية السعودية كلعبة محسوبة النتائج في التتريب العام للدول المشاركة.

وشهد الاجتماع مصادقة الاتحاد العربي على اعتماد الاتحاد العراقي للهجن اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، اعتماد الشركة الوطنية لسباق الخيل والرهان المشترك الجزائرية اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، اعتماد الاتحاد العام لسباقات الهجن في المغرب اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، اعتماد الاتحاد الجيبوتي اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي، اعتماد الاتحاد الصومالي اتحاد كامل العضوية في الاتحاد العربي واعتماد الجمعية الرياضية للمهاري بتونس اتحاد مراقب بالاتحاد العربي.

ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد خالص الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - على ما يوليانه - رعاهما الله - من دعمٍ وتمكين الاتحاد العربي للهجن والذي تستضيفه المملكة.

كما تقدم الأمير فهد بن جلوي بجزيل الشكر للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه المتواصل، ليصبح الاتحاد العربي مؤسسة قائمة ومستدامة تطمح للوصول إلى نشر وتطوير رياضة الهجن في جميع أنحاء الوطن العربي. ورحب سموه بجميع أعضاء الجمعية العمومية، متمنياً أن تساهم هذه الجمعية في تحقيق جميع ما يصبو إليه محبو الهجن في الوطن العربي.