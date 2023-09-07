انت الان تتابع القادم من نادي فيورنتينا الإيطالي المغربي.. "صابيري" فيحاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 07 سبتمبر 2023, 4:55 مساءً

أعلن نادي الفيحاء تعاقده رسميًا مع لاعب خط الوسط المغربي عبدالحميد صابيري، قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي. ولعب صابيري الموسم الماضي مع سامبدوريا الإيطالي بنظام الإعارة في 21 مباراة، سجل فيها 3 أهداف وصنع هدفًا واحدًا. الجدير بالذكر أن الفيحاء يأتي في المركز الثامن في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وبرصيد6 نقاط، بعد مرور خمس جولات.

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