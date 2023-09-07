شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تتراجع 82 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع باللون الأحمر متراجعًا 82 نقطة.

وحسب قناة “الإخبارية”، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 82.60 نقطة ليقفل عند مستوى 11215.56 نقطة.

قد يهمّك أيضاً

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 209.1 مليون سهم، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليارات ريال.

أسهم أمس

وكان مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أغلق أمس منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.