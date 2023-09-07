شكرا لقرائتكم الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس كوت ديفوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفهية، للرئيس الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال فخامة الرئيس واتارا له بالمقر الرئاسي، في العاصمة أبيدجان، اليوم.

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تحيات القيادة

ونقل خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، له وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمَّله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولولي العهد، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

دعم استضافة معرض إكسبو

وقد أكد فخامته خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، والترحيب بعقد القمتين “القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة” في السعودية هذا العام.

فيما عبر المستشار قطان خلال مؤتمر صحفي بعد اللقاء، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات بين البلدين.

حضر الاستقبال من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي.