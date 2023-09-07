شكرا لقرائتكم قصة مواطنة استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين بحائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضربت المواطنة ‏العاتي بنت سلامة الخمسان، مثالًا لعمل الخير والعطاء بعدما استقطعت جزءًا من منزلها ليكون ممرًا للمصلين ولخدمة أهالي حي المنتزه الشمالي في حائل.

قصة إنشاء الممر

وقال مسن من أهالي الحي إن الممر يؤدي إلى المسجد في حائل، كما روى قصة إنشاء هذا الممر، حيث إن أحد الأشخاص قال للمواطنة، العاتي بنت سلامة الخمسان “يا بنت أخي نبغي ممر إلى المسجد”، لترد عليه قائلة: “أبشر”.

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وأضاف أحد أقارب العاتي أن عمته افتتحت هذا الممر من أجل أهل الحارة، وهو خير لها وللمسلمين، مشيرًا إلى أن الجميع يستخدمون الممر للذهاب إلى المسجد والبقالة والمخابز.

ولفت إلى أنها عندما باعت المنزل اشترطت على المشتري عدم إغلاق الممر، ووافق الأخير وفرح بذلك للتسهيل على الناس.

إعجاب بمبادرتها الخيرية

وحظي الفيديو على إعجاب رواد منصة إكس الذين رأوا أن ما قدمته المواطنة عطاء وخير كبير لجيرانها، داعين لها بأن يتقبل الله عملها وأن يكثر من أمثالها.