شكرا لقرائتكم اعتماد برنامج الاختصاص الدقيق في جراحة الأنف وقاع الجمجمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج الاختصاص الدقيق في “جراحة الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة” كبرنامج تدريبي حديث ضمن برامج البورد السعودي.

استيفاء المعايير

ويأتي اعتماد البرنامج بعدما استوفى المعايير التي تضمن حصول المتدرب على تدريب عالي الجودة يؤهله للممارسة المهنية الآمنة المبنية على أسس التعليم الصحي، والمتوافقة مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي، ونموذج الرعاية الصحية الحديث.

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تأهيل الأطباء

ويعتبر البرنامج إضافة نوعية ضمن برامج الاختصاص الدقيق، حيث يسهم في تعزيز مستوى تأهيل أطباء الأنف والأذن والحنجرة لتقديم الرعاية الطبية والجراحية الشاملة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات وظيفية مرتبطة بالأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة.

وتعمل الهيئة على تجويد المخرجات في جميع برامجها التدريبية (الدبلومات الصحية المهنية، وبرامج شهادة الاختصاص الرئيسي، وبرامج الاختصاص الدقيق)، حيث اعتمدت أكثر من 1950 برنامجاً تدريبياً تُنفذ في 626 مقرًا تدريبيًا لأكثر من 172 اختصاصًا صحيًا مهنيًا معتمدًا لدى الهيئة.